«Бабушка с внуком»: подписчики раскритиковали новые снимки смеющихся Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) — одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Им регулярно пророчат развод и проблемы в отношениях, но звезды всегда доказывают обратное, доказывая, что они счастливы вместе. Накануне супруги выложили совместное фото, сделанное на причале в Израиле.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» выложила в социальные сети два снимка. На них Примадонна позирует с супругом на причале. Максим* приобнял свою жену и улыбнулся — сначала певица загадочно смотрела вдаль, а на другом снимке супруги засмеялись.

75-летняя народная артистка СССР вышла на прогулку без макияжа в одежде черного цвета. Ее супруг выбрал рубашку в тон наряду жены.