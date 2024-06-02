«Бабушка с внуком»: подписчики раскритиковали новые снимки смеющихся Пугачевой и Галкина*
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Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) — одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Им регулярно пророчат развод и проблемы в отношениях, но звезды всегда доказывают обратное, доказывая, что они счастливы вместе. Накануне супруги выложили совместное фото, сделанное на причале в Израиле.
Исполнительница хита «Миллион алых роз» выложила в социальные сети два снимка. На них Примадонна позирует с супругом на причале. Максим* приобнял свою жену и улыбнулся — сначала певица загадочно смотрела вдаль, а на другом снимке супруги засмеялись.
75-летняя народная артистка СССР вышла на прогулку без макияжа в одежде черного цвета. Ее супруг выбрал рубашку в тон наряду жены.
Подписчики поздравили звезд с первым днем лета и отметили, что они выглядят счастливыми и довольными. Но нашлись у пары и недоброжелатели.
«Почему вам все время нужно доказывать всему свету, что вы любите друг друга?», «Для чего эти натянутые улыбки, будьте собой в конце концов», «Бабушка с внуком», — написали в комментариях.
Примадонна никак не ответила на подобные замечания.
Максим Галкин*— пятый супруг певицы Аллы Пугачевой. Пара поженилась в 2011 году. Они воспитывают двоих детей, рожденных суррогатной матерью: сына Гарри и дочь Лизу.
Ранее поклонники певицы разгадали ее тайное послание в новой песне «Ложный стыд». По их мнению, артистка в треке призналась в несчастном браке с шоуменом.
*(признан иноагентом на территории РФ)