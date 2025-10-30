Брат Максима Галкина* обратился в суд из-за статьи в интернете

Брат юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) Дмитрий обратился в суд из-за статьи в интернете. В иске он указал, что в материале изложены сведения, не соответствующие действительности.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в Савеловский районный суд Москвы. В нем говорится, что 6 октября 2025 года в интернете опубликовали статью с заголовком «Худеющий кошелек Галкиных*: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима*».

Истец настаивает, что материал носит порочащий характер. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября, сообщили Суды общей юрисдикции города Москвы.

Ранее сообщалось, что брат Галкина* продал долю в оружейном бизнесе. Некоторое время он был генеральным директором компании, которая также производит боеприпасы. Потом он ушел с должности и оставил 25% акций, однако теперь лишился всех активов.

30 октября стало известно, что Максим Галкин* выступил на дне рождения певицы Светланы Лободы и спел на украинском языке. Кадры по случаю 43-летия исполнительницы попали в Сеть.

