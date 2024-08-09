Оскар Кучера заявил, что его любимый артист Смольянинов* ведет себя как мерзость

Телеведущий Оскар Кучера высказался о поведении уехавшего актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он считает, что артист ведет себя «как мерзость».

Комментарий ведущего приводит NEWS.ru.

Кучера с пониманием отнесся к уехавшим звездам, которые ведут себя достойно. Однако таким поведением могут похвастаться не все.

«Можно уехать как Максим Галкин*(внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или как скотина Артур Смольянинов*, которого я любил как артиста», - сказал Кучера.

По мнению ведущего, тот ведет себя «как мерзость». Он считает, что его поведение «ниже плинтуса». Такие артисты для Кучеры «не люди».

Он также подчеркнул, что ни один из его друзей не выбрал релокацию в 2022 году.

Ранее Кучера высказывался о блогере Насте Ивлеевой. Он заявил, что с уважением относится к ней, а также певице Ольге Бузовой. По его мнению, это примеры людей, которые сделали себя сами и «реально трудятся».

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга