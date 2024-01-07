«Это днище»: Оскар Кучера рассказал об истинном отношении к Насте Ивлеевой

Оскар Кучера раскритиковал Настю Ивлееву за ее неоднозначные высказывания. В передаче «Злые языки» на RuTube актер заявил, что никогда не был фанатом творчества блогерши, однако какое-то время он нейтрально относился к ее проектам.

Мнение шоумена резко изменилось после нескольких интервью с Ивлеевой.

«Я посмотрел часть интервью и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», – отметил Оскар Кучера.

При этом актер утверждает, что его высказывания по поводу творчества Анастасии не связаны с завистью к успеху блогерши. Напротив, Кучера относится к Ивлеевой с уважением.

«Человек сделал себя сам. Она реально трудится. Так же, как и Бузова, они молодцы, делают так, как считают нужным», – пояснил шоумен.

В конце Оскар Кучера решил выразить свое мнение насчет еще одной популярной российской звезды – Дани Милохина.

«Он для меня за пределами добра и зла – это днище. Бесталантный, безголосый, с абсолютно дурацкими песнями какими-то», – прокомментировал телеведущий.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева опровергла слухи об отъезде за границу.