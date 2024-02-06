Оскар Кучера уличил Кристину Орбакайте в выходе на сцену в одежде цветов флага Украины

Актер и телеведущий Оскар Кучера признался, что выступал в защиту певицы Кристины Орбакайте, концерты которой начали отменять по всей стране. При этом он резко изменил свое мнение, когда увидел выступление 52-летней дочери Аллы Пугачевой в костюме цветов украинского флага.

Кучера подчеркнул, что ему также показали многочисленные фотографии, на которых Орбакайте радостно обнимается с уехавшими из России лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским*(признан иноагентом на территории РФ) и писателем Дмитрием Быковым* (признан иноагентом на территории РФ).

«Беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — написал Кучера в своем Telegram-канале.

Ранее шоумен назвал «бредятиной» отмену гастролей Орбакайте в городах Сибири. Он подчеркивал, что певица не делала громких заявлений против России, а муж ее знаменитой матери Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не приходится Кристине близким родственником.

Напомним, общественники потребовали отменить выступления Орбакайте в Амурской области, запланированные на 15 и 16 марта. 13 марта концерт певицы должен был состояться в Улан-Удэ, но его отменили после обращения организации «Боевое братство Бурятии». После этого сольные концерты дочери Пугачевой отменили также в Иркутске и Красноярске.

Также сообщалось, что концертный директор Орбакайте Александр Качан «отрекся» от певицы после отмены ее гастрольного тура в Сибири.

*Признаны иностранными агентами на территории России