Оскар Кучера рассказал, как реагирует на обвинения в тупости после интервью у Дудя*

Актер и телеведущий Оскар Кучера дал одно из самых резонансных интервью журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ) в начале 2023 года. С тех пор хейтеры не упускают случая обвинить знаменитость в тупости. Оскар в интервью Юлии Ягфаровой на ее ютуб-канале «PROжизнь» рассказал, как, в свою очередь, реагирует на подобные комментарии.

Волна хейта в сторону актера уже почти прошла, однако отголоски скандального выпуска по-прежнему преследуют его. По словам Кучеры, он не понимал, зачем Дудь* зовет его на интервью. Журналист же объяснил, что является давним поклонником творчества Оскара. При этом разговор у них не заладился. Так, телеведущий назвал беседу глупостью, а не битвой.

Также во время общения с Ягафаровой Кучера высказался о реакции фанатов. По словам артиста, колкие комментарии и обвинения в тупости до сих пор продолжают поступать в его адрес. Однако Оскар болезненно на них не реагирует и предпочитает больше «ржать».

Ранее телеведущий рассказал, почему ему приходится много работать. Вечная необходимость заключается в детях Кучеры, которых уже пять.

*признан иноагентом на территории РФ