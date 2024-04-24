«Это полный кринж»: музыкальный продюсер раскритиковал кавер Надежды Бабкиной на Инстасамку

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал пародию певицы Надежды Бабкиной на хит Инстасамки «За деньги – да». Он отметил, что народная артистка могла выбрать другого молодого исполнителя ради своего эксперимента, и призвал ее не записывать дуэт с Дарьей Зотеевой (настоящее имя Инстасамки – прим. «Страсти»). Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

По мнению продюсера, трек молодой артистки не несет в себе никакого смысла, и, перепевая его, Надежда Георгиевна тем самым понижает планку.

«Надежда Георгиевна - народная артистка. У нее народные песни. А Инстасамка – девочка-блогер, которая, собственно, поет какие-то непонятные для меня на сегодняшний день песни. В каждой композиции должен иметься смысл. В данном треке я его не вижу. Продажная песня – как говорится, за деньги я сделаю все в этой жизни. Вот поэтому Надежда Георгиевна, мне кажется, перегнула здесь палку в том плане, что выбрала не ту артистку и не тот хит», - поделился мнением Дворцов.

После появления кавера многие в Сети заговорили о дуэте Бабкиной и Инстасамки. Тем более, что подобный опыт у Дарьи уже имеется – она перепела вместе с Лолитой Милявской хит «На Титанике». Однако Сергей уверен, что повторять этот опыт Надежде Георгиевне не стоит.

«Вот не дай Боже, как говорится, чтобы этот дуэт у них состоялся, потому что, с одной стороны — это креативно, хорошо. Но с другой — это полный кринж. Надежда Георгиевна только может унизить себя вот такой песней, таким дуэтом. Я все-таки ее уважаю как артистку, и, соответственно, определенный уровень она должна иметь», - сказал продюсер.

Сергей Дворцов отметил, что, если дуэт все-таки и состоится, то масштабного успеха ждать не стоит. Выиграть артистки смогут только за счет своих больших аудиторий, которые у них сильно отличаются.

«На сегодняшний день, если даже этот дуэт состоится, он не будет максимально успешным. Возможно, о нем будут говорить один-два месяца, потому что все-таки публика у Надежды Георгиевны одна и ей за 40 лет. У Инстасамки другая аудитория – это дети, подростки, которые не понимают еще в музыке определенных вещей. Поэтому эксперимент, конечно, хороший, но считаю, Надежда Георгиевна могла выбрать другого, более высокого уровня артиста, чтобы сделать хит», - заключил Дворцов.

Ранее Надежда Бабкина обратилась к Западу цитатой из стихотворения Владимира Саблина.