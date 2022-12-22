Оскар Кучера назвал «безобразием» планы сделать образование в России элитным

Ведущий и многодетный отец Оскар Кучера в интервью поднял тему качества российского образования. Он заявил, что «у нас с образованием совершенная беда».

Далее Кучера перечислил, что не так. По его мнению, «среднее образование разрушается», а директора школ сильно нагружены.

«Нельзя нагружать директоров школ. Нельзя объединять школы», - говорил шоумен.

Кучера назвал «безобразием, что у наших высших эшелонов власти есть желание сделать образование элитным».

Ведущий считает, что «учить надо всех одинаково», а хорошее образование должно быть и платным и бесплатным.

Говоря о нагрузке детей в школе, Кучера отметил: в выходные они должны отдыхать, «а в будни пахать». При этом ведущий считает, что нагрузку необходимо распределять равномерно, чтобы учащиеся успевали, а не сидели над уроками и потом расстраивались, получив двойку.

Ранее сообщалось, что в России кардинально изменят подход к школьному образованию.