Оскандалившийся Якубович вышел на люди и блеснул лысиной

Одним из первых на похоронах Валентина Юдашкина появился Леонид Якубович. Однако остаться почти незамеченным ему помог новый внешний вид.

Телеведущий проекта «Поле чудес» выглядел неважно — сильно сутулился, обрюзг, а лысина на голове оставляла желать лучшего. Неизменны остались лишь усы.

Надев темно-синюю куртку и взяв букет лиловых гвоздик, Якубович скрылся с толпой. Вопросы журналистов и оклики он успешно игнорировал.

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