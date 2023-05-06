16:18, 06 мая 2023
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Оскандалившийся Якубович вышел на люди и блеснул лысиной
Смотреть больно: обрюзгший Якубович появился на похоронах Юдашкина.
Одним из первых на похоронах Валентина Юдашкина появился Леонид Якубович. Однако остаться почти незамеченным ему помог новый внешний вид.
Телеведущий проекта «Поле чудес» выглядел неважно — сильно сутулился, обрюзг, а лысина на голове оставляла желать лучшего. Неизменны остались лишь усы.
Надев темно-синюю куртку и взяв букет лиловых гвоздик, Якубович скрылся с толпой. Вопросы журналистов и оклики он успешно игнорировал.
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Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: