Mash: с Валерия Меладзе сняли административную статью

Валерий Меладзе стал главным ньюсмейкером последних дней. Сначала артист оказался в центре скандала в Дубае из-за своих провокационных высказываний. Теперь выяснилось, что артисту грозила административная статья. Но, как сообщает Telegram-канал “Mash”, мужчине удалось оспорить решение суда.

По информации источника, Валерий арендовал у городских властей землю под торговый центр «Винтаж» и открыл там ломбард, автошколу и ремонт одежды. Оказывается, по бумагам он не имел права этого делать, вот почему Меладзе обвинили в административном нарушении.

К счастью, певец сумел снять с себя все обвинения, и теперь у него есть легальное разрешение на ведение бизнеса в здании ТЦ.

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