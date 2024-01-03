Оскандалившийся 56-летний Филипп Киркоров сделал первую татуировку на руке

Певец Филипп Киркоров после скандала с «голой» вечеринкой блогера Ивлеевой набил первую в своей жизни татуировку. Теперь на тыльной стороне ладони 56-летнего артиста появилось огромное изображение жука-скарабея.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», Киркоров пока скрывает новое тату под повязкой, однако на праздновании Нового года в кругу близких друзей он похвастался новым артом на теле.

Жук скарабей в египетской мифологии почитался как священное насекомое и считался символом созидательной силы Солнца. Изображение этого насекомого приносит удачу своему владельцу.

Напомним, 20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Киркоров очень расстроился, когда его убрали из совместного выхода звезд на «Песне года». Артист всегда считал выступление в этой программе главной наградой для исполнителей.