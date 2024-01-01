«Очень расстроился, когда узнал»: Киркоров получил новый удар из-за участия в «голой» вечеринке

Певец Филипп Киркоров очень расстроился, что его убрали из совместного выхода звезд на «Песне года». Артист всегда считал выступление в этой программе главной наградой для исполнителей.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Готовая версия программы была передана телевизионщикам 19 декабря: с номерами Киркорова и выходом на совместной песне. После его участия в вечеринке блогера Насти Ивлеевой, которая состоялась 20 декабря, выпуск подвергся новому монтажу.

В другой версии не осталось ни голоса певца, ни лица, хотя первоначально его показывали очень часто – исполнитель стоял по центру. Более того, получилось, будто певец не выходил на сцену с остальными звездами. Строчку из песни, которую он исполнял, переписали.

«Для Киркорова, как говорят, в его окружении, это наиболее страшный удар... И, говорят, очень расстроился, когда узнал, что в итоге не попал даже в совместный выход звезд», - пишет сайт со ссылкой на источники.

Певец тем временем выложил видео с друзьями за новогодним столом. Рядом были хирург Тимур Хайдаров, продюсер Татьяна Тур и другие. Певец подвел итоги года и признался, что слез хотел бы гораздо меньше.