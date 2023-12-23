Критик Соседов пожаловался, что его песню с «серьезным смыслом» урезали в эфире

Музыкальный критик Сергей Соседов подвергся критике после выступления в качестве исполнителя в шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ. Он спел композицию собственного сочинения под названием «Одиночество сердец».

По словам Соседова, из эфира вырезали второй куплет, поэтому песня получилась неполной.

«Композиция длится почти 5 минут. Если бы я знал, что ее урежут, то не дал бы ее в эфир», — возмутился критик в разговоре с PROZVEZD.

Он подчеркнул, что несмотря на критику продолжит выступать с собственными песнями на творческих вечерах. Кроме того, Соседов не смог промолчать и ответил на колкую шутку телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, которая заявила, что перестала спать по ночам после прослушивания его вокала.

«Да пусть не спит! Ради бога. Лично я своим выступлением доволен! Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом», - сказал Соседов.

Также критику рекомендовала больше никогда не петь коллега по шоу «Суперстар!» Лера Кудрявцева, с ней согласилась и присутствовавшая в съемочном павильоне певица Наташа Королева.

Ранее Сергей Соседов объявил, чем будет заниматься после увольнения из шоу «За гранью». 9 декабря музыкальный критик отработал свой последний день в студии программы. Шоумен назвал решение руководства НТВ бесчеловечным, поскольку именно он обеспечивал передаче хорошие рейтинги последние два года.