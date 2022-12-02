Оскандалившаяся Чулпан Хаматова отказалась от русского языка

Чулпан Хаматова стала одной из самых обсуждаемых персон за последнее время. Как только началась специальная военная операция, звезда в спешке покинула территорию РФ, тем самым выражая своё отношение к ситуации. В Латвии, где она сейчас обосновалась, девушка нелестно высказывается о России и участвует в спектаклях с политическим подтекстом. Как стало известно, актриса перешла на новый уровень отказа от страны, в которой она достигла больших карьерных высот. Так, на днях Чулпан выступила в Лондоне на вечере поэзии, во время которого она говорила на украинском языке.

По информации источника, подобное поведение было тепло принято публикой. «После нескольких строк на украинском тысячный зал взорвался аплодисментами», – сообщает Telegram-канал «Я все вам расскажу!».

Ранее стало известно о том, что Хаматова стала актрисой года в Латвии. Узнав об это новости, звёзды отечественного шоу-бизнеса высказались в негативном ключе. Особенно Руслан Осташко, который убежден, что номинация «кричит» о русофобском статусе ее обладательницы. Подробности читайте в этой статье.