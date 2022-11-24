«Номинация говорит о русофобском статусе ее обладательницы»: Хаматова стала актрисой года в Латвии

Недавно стало известно о том, что Чулпан Хаматова добилась огромных карьерных высот: ее признали актрисой года в Латвии. Тем не менее не всем эта новость пришлась по душе, особенно звёздам из России. Так, телеведущий Руслан Осташко неодобрительно высказался по поводу ситуации в Telegram-канале.

Как стало известно, артистку наградили за моноспектакль «Post Scriptum», который, по задумке режиссера, должен призвать зрителей задуматься о последних событий в РФ. Осташко убеждён: жители Латвии наспех объявили о политизированных номинациях, а Чулпан получила награду лишь потому, что критикует Россию. «О реальных театральных талантах эта номинация не говорит, зато буквально "кричит" о русофобском статусе ее обладательницы», – поделился мнением мужчина.

Ранее против совместной работы с Хаматовой высказался писатель Олег Рой. Подробности читайте в этой статье.