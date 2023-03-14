Чулпан Хаматова купила в Риге квартиру за 1 миллион евро

В феврале 2022 Чуплан Хаматова уехала в Латвию.

Сообщалось, что народная артистка РФ выехала практически без средств к существованию и, по собственному признанию, была готова подрабатывать в Риге таксистом.

Однако почти сразу Чуплан выиграла «Ночь лицедеев» - главную театральную премию года в Латвии, которую Латвийский союз театральных работников ежегодно вручает в день рождения режиссера Эдуарда Смильгиса.

Вслед за тем Хаматова получила роль в политическом моноспектакле Post Scriptum на сцене Нового Рижского театра.

С тех пор дела Чулпан наладились настолько, что на днях она приобрела в Риге элитные апартаменты, стоимостью около 1 млн евро.

Канал «НеМалахов» сообщает изданию Prozvezd, что в новом доме регулярно появляется 38-летнй брат актрисы актер Шамиль Хаматов, завоевавший в 2016 году московскую премию в области литературы и искусства.