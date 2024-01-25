«Осиротели»: Боярская рассказала о смерти близкого человека

Актриса Елизавета Боярская отреагировала на смерть театрального актера и режиссера Валерия Галендеева. Ему было 77 лет.

Знаменитость назвала мужчину своим учителем и выдающимся педагогом. Она вспомнила, как недавно они играли «Дядю Ваню» без него, но чувствовали рядом.

«Валерия Николаевича могло не быть в театре, но его голос, как камертон, всегда звучал в нас. Растерянность. Пустота. Осиротели. На сцене артисты нескольких поколений и все мы — его ученики, его дети», — поделилась переживаниями звезда.

Боярская в юном возрасте училась у Галендеева. Она рассказала, что попала к нему в 16 лет и делала самые сложные первые шаги в профессии.

«Вы всегда держали за руку. Вы всегда были требовательны и бескомпромиссны. Мы барахтались, отчаивались, злились, запутывались», – вспоминала актриса.

Елизавета призналась, что режиссера все обожали и испытывали счастье от его доброты. Он был строгим, но указывал верный путь и помогал во всем. Боярская посвятила ему множество теплых слов и опубликовала общие фотографии. Она призналась, что любит своего учителя и благодарна ему.

Ранее мы писали о том, как ушел из жизни режиссер Валерий Галендеев. Выяснилась причина смерти артиста.