«Осилить не могу»: звезда «Физрука» Владимир Сычев остался без дома из-за финансовых проблем

Актер Владимир Сычев знаком многим зрителям после участия в таких фильмах и сериалах как: «Бумер», «Бедный олигарх», «Физрук» и многих других. Несмотря на постоянные съемки, артист признается, что испытывает трудности с финансами.

Знаменитость говорит, что после пандемии у него началась полоса неудач. Проекты, в которых заявлен актер, срываются один за другим. В сентябре он был утвержден, но узнал, что снова потерял место.

«Я давно живу за городом, но мы дом снимаем, потому что тот дом, который я хочу, осилить пока не могу, у меня его нет. Я даже не смотрю на то, какие предложения сейчас выгодны или невыгодны, у меня есть свои желания и свои цели: место, где должен он стоять, и размеры. Так что я решил построить дом, сейчас у меня стройка, как закончу – расскажу», – поделился Владимир в беседе с mk.ru.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения на федеральном канале. Свое решение 55-летний телеведущий озвучил на многомиллионную аудиторию. В соцсетях, где у актера 9,3 миллиона подписчиков, он опубликовал соответствующее видео.