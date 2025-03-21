«Ощущение, что ты следующий»: Игорь Крутой о смерти Бедроса Киркорова

Композитор Игорь Крутой рассказал, что уход из жизни Бедроса Киркорова стал настоящей трагедией для его сына, Филиппа Киркорова. Он побывал на прощании с народным артистом и пообщался с журналистами.

По словам знаменитости, отец певца прожил долгую и красивую жизнь. Но смерть родителя – это всегда горе для ребенка.

«Есть ощущение такое, когда уходит родитель, что ты уже следующий. Поэтому я знаю Филиппа, как он к этому относится, как он любил отца, как рано потерял мать. Для него это трагедия», — поделился композитор с Super.ru.

Игорь Крутой вспомнил, как похоронил отца. Родителю тогда было 53 года. Он признался, что это всегда больно, в каком бы возрасте ни произошло.

Напомним, что артист и отец певца Филиппа Киркорова ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года. В последнее время у мужчины обострились проблемы со здоровьем, была пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее мы писали о том, что Бедроса Киркорова похоронят рядом с могилами Моисеева и Юдашкина.