«Ощущаю себя умирающей»: родственники 94-летней Раисы Максимовой поссорились из-за наследства

Родственники 94-летней актрисы Раисы Максимовой начали при жизни делить наследство исполнительницы роли Аглаи Епанчиной в экранизации романа «Идиот».

В программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» выяснили, что с легендой театра и кино судятся внуки и жена ее покойного сына Алексея. Объектами спора стали 150-метровая квартира на Арбате, несколько домов на Николиной горе, банковские счета и доля в 80-метровой квартире на Тверской в центре Москвы.

Напомним, несколько лет назад от рака умер сын Максимовой. Он был успешным бизнесменом и оставил наследство на сумму, превышающую 3 миллиона долларов. В 2023 году актриса подала в суд с требованием выделить ей долю.

Законная жена и дочери мужчины отказались ухаживать за своей знаменитой бабушкой, однако ей на помощь пришла гражданская жена сына Елена Шойко, которая родила ему ребенка. Именно им Раиса Максимова решила оставить в наследство свою часть имущества. При этом вдову такой расклад не устроил, она всеми силами пытается не допустить, чтобы наследство Максимовой досталось любовнице ее мужа.

«Ощущаю себя умирающей народной артисткой. 70 лет была на сцене, а что теперь у меня в жизни?» — пожаловалась Максимова ведущему программы.

Ранее сообщалось, что часть вещей актрисы хранились в доме сына - среди них награды, драгоценности и картина наследника Льва Толстого. Однако невестка отказалась их возвращать. Кроме того, родственники покойного сына не дали актрисе разрешения на установку памятника на его могиле.