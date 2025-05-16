«Ощущаю себя студентом»: Марат Башаров разволновался рядом с Нагиевым и Толкалиной

Актер Марат Башаров назвал себя студентом на съемках сериала, в котором участвуют Дмитрий Нагиев, Любовь Толкалина и другие звезды. Об этом он сообщил в беседе с mk.ru.

Журналисты пообщались с артистом перед съемками и поинтересовались, волнуется ли он. Марат не стал скрывать, что действительно испытывает такие чувства, но не видит в этом ничего плохого. Актер считает, что у каждого артиста должно быть волнение, это полезно.

«Посмотрел на этот волшебный список, каст. Потрясающие партнеры, с которыми я уже не раз работал. И с Димой Нагиевым – потрясающим актером, и Любовью Толкалиной, которая играет мою супругу», – поделился мыслями Башаров.

Съемки нового проекта проходят в Подмосковье. Марат признался, что еще утром приехал и почти целый день прождал, когда его вызовут. Мужчина отметил, что почувствовал себя студентом.

«Поймал себя на мысли, что ощущаю себя студентом», – рассказал звезда.

Марат отметил, что поставил себя на место молодого актера, который впервые попал на площадку и услышал, что будет сниматься с «Башаровым или Нагиевым». Он представил, как волнуется молодое поколение в такие моменты.

Ранее мы писали о том, что Любовь Толкалину и Марата Башарова заподозрили в романе из-за романтичного фото.