«Ощущаю одиночество»: Дана Борисова страдает из-за отсутствия отношений с 2017 года

Телеведущая Дана Борисова уже шесть лет находится без отношений. Артистку это всегда полностью устраивало, и она даже говорила, что не нуждается в мужчине рядом. Однако временами она все же задумывается о поиске любви.

В личном блоге Дана ответила на вопросы подписчиков и призналась, что уже привыкла без отношений, но иногда она «смутно ощущает одиночество». По словам Борисовой, у нее действительно уже слишком долго не было романов, но это ее осознанный выбор. Однажды в одном из интервью телеведущая рассказывала, что во времена наркотической зависимости она вступала в беспорядочные связи, которые не приносили ей никакого удовлетворения. И сейчас она не испытывает внутренней потребности в мужчине рядом.

Все внимание и забота артистки сейчас направлены на дочь-подростка Полину, воспитание которой Дане дается с трудом. Девочка растет с очень непростым характером, и звездная мама не всегда справляется с ней. Сейчас 15-летняя Полина стала много шуметь по ночам в своей комнате. Борисова даже решила просверлить глазок в комнату дочери, чтобы следить за тем, чем она занимается, когда одна.