«Оштрафован по своей вине»: муж Татьяны Булановой ответил уволенным сотрудникам ее ресторана

Муж Татьяны Булановой ответил сотрудникам ресторана певицы, которые обвинили ее в невыплате зарплаты. Валерий Руднев заверил, что была удержана только премиальная часть из-за неудовлетворительной работы.

«Могу сказать, что перед нашей съемкой я попытался позвонить кальянщику, который не взял трубку. Мы перевели в полном объеме ему зарплату, не выплатив только премиальную часть — он был оштрафован по своей вине», - сказал муж Булановой в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Руднев также пояснил, что часть сотрудников не была в штате ресторана, а работала в аутсорсинговых агентствах, через которые и получала зарплату.

«Возможно, именно там и произошел сбой», - предположил предприниматель.

При этом бывшие работники питерского ресторана Булановой настаивают, что с ними не рассчитались. Официантка Елизавета и кальянщик Никита заявили, что зарплату после увольнения коллектива обещали выплатить по частям, но процесс затянулся. Они заподозрили, что деньги могли «осесть» в карманах мужа Булановой и его партнера по бизнесу.

«На Татьяну очень не хочется грешить. Мне кажется, что она к этому не причастна. Супруг и гендиректор были в курсе», - сказала экс-официантка.

Журналисты также выяснили, что на Рудневе висит долг в 13 миллионов рублей, однако Буланова уверяет, что долги мужа не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу.

Ранее сообщалось, что ресторану Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» вменяют долги на сумму около 2 миллионов рублей. Звездный организатор мероприятий Андрей рассказал, что в новогоднюю ночь в заведении провел масштабный праздник, в котором участвовала и сама артистка. Однако, по его словам, часть подрядчиков и музыкантов так и не получили гонорары.