Ощипывает кур и ходит на рынок: как живет певец Шура после инсульта

Певец Шура после инсульта ощипывает кур в Балашихе. Журналисты застали звезду за странным делом и расспросили, что же происходит в его жизни. Об этом пишет интернет-издание Regions.ru.

Артист попал в поле зрения публики, когда был на строительном рынке «Путевый» в Пуршево. В соцсетях распространилась информация, что артист приехал туда за материалами для ремонта, но он был там не один, а со съемочной группой.

Директор Шуры Павел Депершмидт заявил, что певец снимается в реалити-шоу, которое покажет «Муз-ТВ». Все произошедшее попадет в эфир. Оказалось, что звезда проводит время на частном участке в деревне Соболиха и занимается там странными для певца делами. На кадрах в соцсетях Шура готовился ощипывать тушку курицы, которая лежала в старой кастрюле.

«Название шоу мы пока не разглашаем. Это будет сюрприз для поклонников», — признался представитель артиста.

На строительный рынок исполнитель хита «Твори добро» тоже отправился неслучайно. Но подробности пока не разглашаются. Поклонники рады, что Шуре удалось восстановиться после инсульта. Очевидцы съемок говорят, что звезда был очень приветлив, добр и соглашался фотографироваться с покупателями и продавцами на рынке.

Ранее мы писали о том, что певец Шура рассказал о проблемах с речью после перенесенного микроинсульта.