«Не сразу понял, что перенес микроинсульт»: Шура рассказал о проблемах с речью

Певец Шура заявил, что не мог выговаривать длинные слова после микроинсульта. Об этом сообщает PROZVEZD.

Новость о проблемах со здоровьем у артиста появилась в конце прошлого года. Оказалось, что летом Шура перенес микроинсульт. Звезда находился с выступлениями в Крыму, но в один из дней был госпитализирован. Через некоторое время его привезли в Москву. Он до сих пор не может спокойно говорить о том периоде в жизни.

«Я даже не сразу понял, что перенес микроинсульт», – признался исполнитель.

Знаменитость чувствовал недомогание, но подумал, что это из-за усталости и хронического недосыпа. А вот команда артиста замечала изменения. По словам мужчины, они не просто переживали, а была даже напуганы. Первым звонком стало то, что у Шуры пропала речь. Люди, которые прочитали о первых симптомах микроинсульта, предупредили звезду.

«Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз», – поделился Шура.

Певец отмечает, что смог пережить трудности и оставил все позади. Он надеется, что ситуация больше никогда не повторится. Мужчина напомнил поклонникам о том, как важно беречь свое здоровье.

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