Мать не оценила выбор: новые подробности романа Виторгана с молодой визажисткой

Актер Максим Виторган съехался с молодой избранницей и представил ее детям. Об этом сообщает «Экспресс газета».

В новогодние праздники Максим удивил поклонников, сообщив о новом романе. Избранницей актера оказалась 34-летняя Анна Короткова. По информации источника, девушка родилась в Оренбурге и является выпускницей экономического факультета. Однако Анна не стала работать по профессии, заинтересовавшись макияжем. Она перебралась в Москву и начала готовить к съемкам Дмитрия Харатьяна и Ирину Безрукову. В 2024 году девушка работала с участниками «Квартета И», где познакомилась с бессменным участником их спектаклей Виторганом. Отмечается, что актер сразу же влюбился в Анну и уже в сентябре отвез ее в Турцию.

По информации источника, у Максима серьезные намерения. Он познакомил избранницу с детьми, перевез ее в свою квартиру и задумался о браке. При этом сама Короткова не спешит представлять актера семье. Вероятно, дело в том, что симпатии ее мамы находятся на стороне экс-возлюбленного, влиятельного бизнесмена из Оренбурга.

Отметим, что сам Максим не комментирует отношения с Анной.

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