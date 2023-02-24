Ошибка Яны Чуриковой в финале «Голос. Дети» вовлекла Первый канал в скандал: Баста победил нечестно

В минувшую среду на Первом канале завершился 10-й юбилейный сезон проекта «Голос. Дети». Как и всегда. подведение итогов проводилось в прямом эфире. Девять претендентов на победу от трех наставников проходили два этапа – финал и суперфинал. И по результатам зрительского голосования первое место заняла Анна Доровская – представительница команды Басты.

После эфира на официальных страницах канала и участников шоу разгорелся настоящий скандал. Зрители обвинили Первый в продажности, так как, по их словам, должна была выиграть совсем другая участница. Выяснилось, что на трансляции ведущая Яна Чурикова, называя номера для голосования, допустила ошибку. Объявляя вокалистку Егора Крида Милану Пономаренко, она сказала 03, вместе 01.

Как утверждают недовольные пользователи Сети, именно эта путаница привела к победе Доровской. Они стали забрасывать паблики хештегом #покажитенастоящиерезультаты. Также многие отметили, что лучшим наставником сезона должны были признать не Басту, а Егора Крида, так как именно он проявлял больше вовлеченности и лучше работал со своей командой. Напомним, что исполнитель хита «Сансара» становился лучшим экспертом уже четыре раза за историю проекта.

Ранее скандал разгорелся и в другом шоу – «Маска». Правда, в этом случае он имел скорее юмористический характер. Председатель жюри Филипп Киркоров практически выгнал из коллегии Алексея Воробьева.