Скандал на шоу «Маска»: Филипп Киркоров выгнал Воробьёва из студии

Новый сезон перезапуска культового звёздного шоу «Маска» только начался, однако страсти в студии уже накаляются до предела.

В качестве пятого члена жюри в новый сезон пригласили актёра и певца Алексея Воробьёва.

Кандидатура 35-летнего блондина понравилась далеко не всем.

В том числе, недоумение своё по поводу участия в Воробьёва в шоу выразил также заседающий в жюри Филипп Киркоров.

Об инциденте рассказал сам Воробьёв, пожаловавшись, что как только Киркоров увидел его в студии, начал выгонять, хотя потом сжалился и всё-таки «разрешил» Алексею принять участие в программе.

Поговаривают, что если бы не продюсеры проекта, которым очень не хотелось скандалов и неприятностей на площадке, исход этой истории мог бы стать совершенно другим.

«Король российской эстрады действительно заявил, что выгонит меня из жюри, да еще чуть не отобрал заслуженный мной в прошлом сезоне трофей», – делится своими впечатлениями Воробьёв.