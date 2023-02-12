Скандал на шоу «Маска»: Филипп Киркоров выгнал Воробьёва из студии
Филипп Киркоров почти прогнал Алексея Воробьёва из нового сезона шоу «Маска».
Новый сезон перезапуска культового звёздного шоу «Маска» только начался, однако страсти в студии уже накаляются до предела.
В качестве пятого члена жюри в новый сезон пригласили актёра и певца Алексея Воробьёва.
Кандидатура 35-летнего блондина понравилась далеко не всем.
В том числе, недоумение своё по поводу участия в Воробьёва в шоу выразил также заседающий в жюри Филипп Киркоров.
Об инциденте рассказал сам Воробьёв, пожаловавшись, что как только Киркоров увидел его в студии, начал выгонять, хотя потом сжалился и всё-таки «разрешил» Алексею принять участие в программе.
Поговаривают, что если бы не продюсеры проекта, которым очень не хотелось скандалов и неприятностей на площадке, исход этой истории мог бы стать совершенно другим.
«Король российской эстрады действительно заявил, что выгонит меня из жюри, да еще чуть не отобрал заслуженный мной в прошлом сезоне трофей», – делится своими впечатлениями Воробьёв.