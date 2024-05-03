«Ошибка»: Настя Ивлеева прокомментировала скандальное меню ее бара

Настя Ивлеева подтвердила подлинность меню с отсылками к «голой» вечеринке. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Лука Ебков».

В марте 2024 года появились новости об открытии бара под руководством Насти Ивлеевой и ее бизнес-партнера Александра Пичугина. Заведение под названием Nudles располагается в Столешниковом переулке в центре Москвы.

Однако многих удивил не сам факт открытия ресторана, а позиции из его меню. Коктейльная карта состояла из названий, которые отсылали к так называемой «голой вечеринке», организованной Ивлеевой: «почти голый коктейль», «слезы Ивлеевой», «коктейль с извинениями».

Блогерша подтвердила, что эти позиции действительно были в меню, но появились они там без согласования с ней.

«Мой партнер совершил грубую ошибку и не согласовав со мной, решил таким образом немножко попиарить заведение. Это не фотошоп, это действительно большая ошибка», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева высказалась о возможном отъезде из России.