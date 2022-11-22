Ошибка молодости: Наталия Гулькина сделала аборт в 16 лет

Солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина дала Борису Корчевникову очень откровенное интервью. Так, во время разговора артистка призналась об ошибке молодости, о которой она до сих пор сожалеет. Речь идёт о прерванной беременности в 16 лет.

Гулькина рассказала о своей первой любви с 17-летним Сергеем Серафимовым. По воспоминаниям женщины, их отношения были похожи на сценарий для фильма, а симпатия быстро переросла в глубокие чувства. «Мы встретились впервые в метро. Потом мы стали при встрече кивать друг другу, как старые друзья. А потом, спустя несколько месяцев, я просто наткнулась на него в стенах своего училища», – поделилась Наталия.

После этих событий певица вскоре узнала о беременности, но родители были решительно настроены: их дочь слишком молода, и надо делать аборт!

Сейчас у артистки два взрослых ребёнка. Тем не менее Гулькина с досадой говорит о том, что пока дети не порадовали ее новостью о внуках. Наталия убеждена: это – злой рок, настигнувший её из-за прерванной беременности.

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