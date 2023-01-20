«Ощетинивается»: семья Пресняковых не может достучаться до сбежавшего внука Никиты

В октябре прошлого года внук певицы Аллы Пугачевой перебрался жить в США. Через несколько месяцев к нему присоединилась его супруга Алена. Пара публикует фото, но не рассказывает о личной жизни. На днях его вторая бабушка Елена Преснякова пожаловалась, что парень всячески отказывается от их помощи.

Артистка говорит, что молодой человек привык всего добиваться сам. Он отвергает помощь близких и живет на кровно заработанные средства. Но заботливая женщина все равно пытается уговорить внука принять хоть какую-то сумму.

«От финансовой помощи родни всегда отказывался. Даже, когда просто спрашиваешь между делом: «Никит, у тебя есть деньги?» сразу ощетинивается: «Мне не надо». Папа Алены (жена Никиты Преснякова — прим. ред.) у меня даже как-то спрашивал, мол, что такое, как-то пытался им помочь, а они отказываются», – поделилась экс-солистка группы «Самоцветы» в беседе со «Стархитом».

Молодой певец и его супруга – модель демонстрируют в соцсетях, что ни в чем себе не отказывают. Но после новогодних праздников Алена сделала странное заявление. Она опубликовала в личном микроблоге фото, где показала худое тело и торчащие кости. Девушка пожаловалась, что вдали от дома у нее не было даже новогоднего стола.