Невестка Кристины Орбакайте исхудала из-за нехватки еды в США
Жена сбежавшего внука Пугачевой Никиты Преснякова болезненно исхудала в США.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова переехал с женой в США. Никита Пресняков старается не рассказывать подробности своей жизни, а вот его супруга Алена часто общается с подписчиками. На днях девушка пожаловалась, что у нее не было новогоднего стола и показала исхудавшую фигуру.
Модель опубликовала в личном микроблоге видео, на котором продемонстрировала торчащие ребра. Девушка отметила, что пока ее знакомые наслаждались новогодними угощениями, она страдала из-за нехватки еды.
«Че, сколько наели на праздники? У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны, грустно, не ощутила все прелести», — пожаловалась блондинка.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи Сети обсудили внешний вид Алены. Некоторые решили, что девушка выглядит болезненно, потому что скучает одна вдали от дома. Напомним, что Никита Пресняков бросил в Москве работу в театре, музыкальную группу и молодую супругу. Избранница артиста прилетела к нему только в декабре.
Ранее мы писали о том, как на днях внук Пугачевой Никита Пресняков неожиданно сообщил страшную новость. Романтическое времяпрепровождение супругов было омрачено.