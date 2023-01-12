Невестка Кристины Орбакайте исхудала из-за нехватки еды в США

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова переехал с женой в США. Никита Пресняков старается не рассказывать подробности своей жизни, а вот его супруга Алена часто общается с подписчиками. На днях девушка пожаловалась, что у нее не было новогоднего стола и показала исхудавшую фигуру.

Модель опубликовала в личном микроблоге видео, на котором продемонстрировала торчащие ребра. Девушка отметила, что пока ее знакомые наслаждались новогодними угощениями, она страдала из-за нехватки еды.

«Че, сколько наели на праздники? У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны, грустно, не ощутила все прелести», — пожаловалась блондинка.