Оседлала прямо у бассейна: Ирена Понарошку рассекретила нового возлюбленного

В 2020 году телеведущая Ирена Понарошку объявила, что разводится с мужем Александром Глуховым, известным как DJ List, после десяти лет брака. Теледива тяжело переживала расставание, но все-таки спустя долгое время смогла оправиться. Выяснилось, что сейчас она состоит в новых отношениях. Об этом она рассказала сама в личном блоге.

Ирена выставила небольшое видео, в котором запечатлела мужчину у бассейна, после чего она подошла к нему, села сверху и крепко обняла, тем самым показывая, насколько они близки. В подписи к ролику Понарошку подтвердила предположения фанатов – это действительно ее новый любимый человек.

«Я очень волнуюсь, поддержите меня. Очень. До мокрых ладошек. Смотрите… сердцем! Мои сто лет одиночества позади»», - сообщила телеведущая в Сети.

Поклонники долго гадали, кто же этот таинственный незнакомец, так как на видео было не совсем четко видно его лицо. Некоторые разглядели в нем Сергея Жукова, но были и те, кто увидел даже Райана Гослинга. Но на самом деле Ирена выбрала совсем другого мужчину – Руслана Годизова. Он много путешествует, занимается спортом, а также воспитывает 7-летнего сына.

Отметим, что еще не так давно Понарошку признавалась, что все еще тяжело переживает развод с Александром. Она даже подумывала вновь сойтись с ним, вот только понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Теперь же телеведущая полностью счастлива с Русланом, и фанаты в Сети желают ей вновь не разочароваться в любви.

Ранее Ирена Понарошку озвучиланеобычную причину расставания с бывшим супругом.