НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2024, 09:49
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Оружие, машины, хип-хоп-эстетика: в США полиция задержала российских рэперов

Друга Гоши Рубчинского российского рэпера Kai Angel задержали в США с оружием .
Оружие, машины, хип-хоп-эстетика: в США полиция задержала российских рэперов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотрудники правоохранительных органов в Калифорнии задержали рэперов из России. Дмитрий Ицков, более известный как Kai Angel, и Сергей Дмитриев, выступающий под псевдонимом 9mice, оказались в полиции после съемок клипа, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, российские рэперы работали над созданием нового ролика в Лос-Анджелесе. Для съемок клипа они использовали оружие, машины и другие атрибуты хип-хоп эстетики.

Однако местные полицейские не дали артистам завершить начатое. Они посчитали, что рэперы и другие участники съемок представляют опасность для простых граждан. В итоге Ицкова и Дмитриева задержали и обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.

Ранее Джиган раскрыл виновников смерти Тупака Шакура. Он назвал имена рэперов P. Diddy и Снуп Догг.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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