Джиган раскрыл виновников смерти рэпера Тупака Шакура, в которой подозревают P. Diddy

Российский рэпер Джиган рассказал, кто причастен к трагедии с американским артистом Тупаком Шакуром. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу JETCAR.

«Я знаю точно, что Снуп [Догг] был замешан. И Пи Дидди, говорят. Короче, Снуп и Пи Дидди, по любому», — поделился музыкант.

В то же время рэпер уточнил, что ему не хотелось бы «наговаривать» на американских коллег. Также Джиган не захотел выражать свое мнение по поводу текущей ситуации с P. Diddy, которому может грозить пожизненное лишение свободы после обвинений в сговоре с целью рэкета и других. Российский исполнитель произнес лишь фразу: «Ну, Пи Дидди он».

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее рэпер Тимати признался, что был на двух вечеринках P. Diddy.