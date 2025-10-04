«Ору во всю глотку»: Полина Гагарина раскрыла, почему избегает занятий музыкой с дочкой

Полина Гагарина призналась, что старается не садиться за фортепиано вместе с дочерью из-за вспышек гнева. Певица честно рассказала об этом подписчикам в своем telegram-канале.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» выложила в блог видео, где ее восьмилетняя дочь Мия занимается музыкой. Звездная мама призналась, что девочке с трудом даются уроки.

«Стараюсь не заниматься сама с Мией, потому что в гневе я страшна, а он приходит вспышкой, и я уже ору во всю глотку», — пояснила артистка.

По словам Полины Гагариной, после этого ей сразу становится стыдно перед дочкой и она обещает больше не вмешиваться в ее уроки. Мию учит играть на фортепиано репетитор, а иногда помогает брат.

«Но сегодня был чудесный урок, мы смеялись и исправляли ошибки играючи», — написала Гагарина под видео.

Ранее артистка жаловалась поклонникам в блоге на сложные домашние задания, которые задают Мие в школе. Полина Гагарина особенно негодовала из-за задач по математике.