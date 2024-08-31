Орнелла Мути расстроилась на выставке художника Никаса Сафронова

На открытии выставки художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости побывала звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути. 69-летняя актриса рассказала о своих впечатлениях от экспозиции и расстроилась, что не может говорить по-русски.

Ранее звезда фильма «Укрощение строптивого» уже несколько раз бывала в Северной столице. Каждая поездка в Петербург впечатляла ее все больше — актриса лучше познакомилась с городом.

На выставке актриса расстроилась, что не может говорить по-русски. Мути намекнула Сафронову, что он должен научить ее паре слов. Но художник, наоборот, хочет выучить итальянский.

Актриса рассказала историю знакомства с российским художником.

«Случайно познакомились на выставке Никаса, он очень добрый, очень отзывчивый, очень приветливый человек», — приводит слова звезды 78.ru.

Среди работ знаменитость привлек портрет, на котором изображен красивый белый цветок. По словам актрисы, в молодости она была на него похожа.

На мероприятии, помимо Орнеллы Мути, побывал Михаил Боярский. Он пошутил в приветственной речи, что все самое лучшее должно быть в Петербурге: Сафронов — в Эрмитаже, а Соболев — в «Зените».

Напомним, на выставке представлена картина в поддержку Павла Дурова. Именно на нее больше всего хотела взглянуть итальянская кинозвезда.