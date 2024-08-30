Поддержать русского гения: зачем Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург

В Петербург прилетела 69-летняя итальянская кинозвезда Орнелла Мути. Актриса хочет повидаться с давним другом, художником Никасом Сафроновым, и посетить его персональную выставку, где представлена картина в поддержку миллиардера Павла Дурова.

Знаменитость поселилась в пятизвездочной гостинице «Эрмитаж». 31 августа ей предстоит посетить персональную выставку Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу», которая пройдет в Инженерном доме Петропавловской крепости.

В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты, сюрреалистические композиции Сафронова, созданные за долгие годы творчества. Всего посетители увидят 100 картин.

В разговоре с Kp.ru Сафронов рассказал, что уже много лет дружит с итальянской актрисой. Никас неоднократно дарил ей свои картины. Звезда попросила сделать художника работу в авангардном стиле, когда в известное полотно встраивается современный сюжет.

«В картину одного известного питерского художника я „вмонтировал“ портрет Павла Дурова. Картина получила название „Свобода“. Всем сегодня понятно, какой в ней заложен смысл», — рассказал он.

Художник выразил в работе свое отношение к аресту в Париже создателя мессенджера Telegram. Все детали картины Сафронов пообещал рассказать завтра, на открытии выставки.

Звезда фильма «Укрощение строптивого» пробудет в стране всего три дня. В дороге она провела 12 часов. Но трудности не пугают звезду — она дружит с Россией и решила поддержать российского программиста.

До этого Никас Сафронов рассказывал, что пытался прописать актрису в своей московской квартире, но столкнулся с трудностями.