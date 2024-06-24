Ольга Бузова определила пол четвертого ребенка блогера Марии Погребняк

Телеведущая Ольга Бузова предрекла, что у блогера Марии Погребняк вновь родится мальчик. Отметим, что, если так и произойдет, то это будет уже четвертый сын у звезды социальных сетей.

Недавно Погребняк раскрыла, что вновь беременна. Она опубликовала видео, на котором показала округлившийся живот. Произошло это практически сразу после того, как Мария рассказала о предложении, сделанном ее новым возлюбленным. Так что и отцом ее четвертного ребенка будет именно он.

Пока блогер не знает, кто у нее родится, но на встрече с подругами она решила погадать. Она предложила им наугад вытащить либо розовую, либо голубую соску. И обе девушки, в числе которых была и Ольга Бузова, достали вещь, обозначающую мужской пол.

К слову, Погребняк является лучшей подругой поющей телеведущей, поэтому она узнала об этой беременности одной из первых. Произошло это в феврале, когда они вместе отдыхали в банном комплексе, и реакция Ольги была очень эмоциональной. Бузова призналась, что заплакала в тот момент от счастья.

Ранее Мария Погребняк призналась, что участвовала в забеге, будучи беременной.