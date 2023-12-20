Органы опеки забрали у матери предполагаемую дочь рэпера Моргенштерна*

В Волгограде органы опеки забрали дочь у эскортницы Аси Огонек (настоящее имя – Анастасия Ахметова), которая якобы родила ее от рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, опека забрала ребенка в детский дом из-за регулярных издевательств со стороны матери. Уточняется, что Ахметова неоднократно снимала видео, как душит подушкой дочь и отправляла их своему супругу, который находился в тот момент в зоне СВО. Подобные действия являлись шантажом.

В результате муж эскортницы обратился к главе ФПБК Виталию Бородину. После этого в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми.

Как пишет Mash, Ахметова в отсутствие мужа продавала себя и свои услуги в интернете обеспеченным мужчинам. Так, среди клиентов девушки якобы был и Моргенштерн*. Спустя примерно девять месяцев после близости с музыкантом экскортница родила дочь. Супруг Ахметовой ничего не знал о ее деятельности — он выяснил это через знакомых, которые отправили ему видео с рэпером.

Ранее Ксения Собчак призналась, что подружилась с Моргенштерном*.

*(признан иноагентом на территории РФ)