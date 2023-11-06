Органы опеки бьют тревогу: известно, что стало с дочерью Панина* за рубежом

16-летняя дочь актера Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ) бросила школу. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Актер и его наследница уже долгое время не проживают на территории РФ. Осенью 2023 года стало известно, что звездное семейство перебралось из Испании в США. Как выяснилось, ради переезда подростку пришлось бросить школу. Однако ее отец не видит в этом проблем.

12 октября дочь Панина* отметила день рождения. По словам актера, после торжества она ни разу не посетила школу. Отмечается, что вместо получения знаний девочка работала официанткой, чтобы прокормить их с отцом.

Ранее из-за прогулов дочери органы опеки преследовали Алексея. Однако из-за зарубежного законодательства проблемы ему больше не грозят.

«В Испании она с 16 лет имеет право больше не ходить в школу. Сейчас она дурака валяет. По закону ее уже никто не ищет», — резюмировал актер.

Ранее мы писали о том, что артист водит наследницу по барам и пьет при ней. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ