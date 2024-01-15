Организовавшее «голую» вечеринку Ивлеевой агентство решило самоликвидироваться

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое занималось организацией скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, приняло решение о самоликвидации. Напомним, что недавно телеведущая переложила всю ответственность именно на эту компанию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, уйти с рынка агентство решило еще 28 декабря, а 12 января начало процесс ликвидации. Отметим, что компания считалась премиальной и занималась организацией мероприятий многих известных личностей. В ее вечеринках принимали участие Снуп Догг, Жан-Клод Ван Дамм и Пэрис Хилтон. Однако с 2019 года бизнес стал приносить убытки.

За последние годы агентство потеряло десятки миллионов рублей. За 2021 год – минус 10 млн рублей. За 2022 – минус 325 тысяч рублей. И «голая» тусовка Ивлеевой стала последней каплей, после которой компания приняла решение о закрытии. Примечательно, что недавно защита Насти заявила, что ответственными за скандал вокруг вечеринки являются именно организаторы, а не блогер.

Ранее стало известно, что покинувшая Москву Настя Ивлеева вернулась в столицу для решения оставшихся вопросов. Напомним, что ходили слухи об эмиграции телеведущей, однако оказалось, что она проводила время в Санкт-Петербурге.