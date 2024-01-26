Организован сбор средств на лечение: поэт Алексей Кубрик госпитализирован в Москве

Литературовед и критик Николай Подосокорский сообщил, что в Москве госпитализировали поэта Алексея Кубрика. Он нуждается в срочном лечении.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Отмечается, что в узком кругу организовали сбор средств на лечение 64-летнего поэта. Характер недуга филолога и преподавателя русской литературы не уточняется.

Сам Кубрик извинился в соцсетях перед поклонниками за то, что был вынужден отменить выступления. Он рассказал о хорошем самочувствии. При этом медики собираются брать биопсию.

17 января в Москве простились с поэтом Львом Рубинштейном, которого сбила машина недалеко от дома. Ему было 76 лет. Жена не смогла прийти на прощание и записала видеообращение.