«Организм Тиграна демонстрирует определенные резервы»: врачи о состоянии Кеосаяна на 25 июня

Организм ведущего Тиграна Кеосаяна демонстрирует определенные резервы, но назвать точные даты выходы из комы невозможно. Об этом на условиях анонимности сообщил кардиолог.

Его слова приводит издание «Толк». Врач рассказал, что каждый такой случай уникален.

«Организм Тиграна демонстрирует определённые резервы, но точные сроки назвать невозможно», - поделился специалист.

Официальных сообщений о выходе ведущего из комы нет. Источники, близкие к медицинскому персоналу, говорят о минимальных, но положительных сдвигах в состоянии знаменитости, пишет издание «Интересная Россия».

Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что движения пальцами ног и рук в ответ на звуки и голоса – первый признак положительной динамики. Это свидетельствует о том, что мозг все еще воспринимает информацию и его отделы сильно не пострадали.

«Если реакция появилась, это говорит о том, что человек уже прошел глубокую стадию сна и у него появились первые сдвиги на пути к пробуждению», - сказал он изданию «Вечерняя Москва».

Кондрахин отмечает: чем дольше находиться в состоянии сна, тем больше времени нужно на пробуждение. Как быстро это произойдет у Тиграна, зависит от него, говорит специалист. Он также рассказал, что после комы в последнюю очередь открывают глаза – через них человек получает 98% информации и такой объем мозгу перерабатывать сложно.

Ранее жена Тиграна Маргарита Симоньян сообщила, что врачи могут только обеспечить ему уход, остальное «зависит не от медицины, а от Господа».