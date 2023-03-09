«Организм погибает»: сепсис провоцирует у Костомарова целую серию «поломок»

Происходящее с фигуристом Романом Костомаровым внушает большие опасения. Сепсис, который давно прогрессирует у спортсмена, приводит к многочисленным «поломкам» в организме – противостоять отмиранию тканей слишком долго невозможно. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Она обратила внимание на то, что «организм может выносить сепсис совсем недолго». Состояние, при котором отмирают ткани, специалист охарактеризовала как «критичное» и «смертельное».

По словам Ярцевой, инфицирование распространяется на весь организм, а не идет локально. Происходит полный отказ иммунной системы.

«Условно говорят: 3-6-10 месяцев с ним не живут. Организм погибает», — сказала иммунолог.

Допускать длительного распространения сепсиса нельзя – наступает целая серия «поломок».

«Чем дольше длится сепсис, тем больше «ломается» весь организм в последствии», - сказала медик.

К вероятным «поломкам» организма из-за сепсиса она отнесла развитие хронических заболеваний, затрагивающих сердце, почки, печень, а также развитие дыхательной недостаточности и другие.

8 марта сразу несколько источников сообщили о состоянии Костомарова. О самочувствии спортсмена рассказали его коллега Илья Авербух и собеседники в окружении фигуриста. При этом информация несколько различалась.