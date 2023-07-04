«Организм перестал выдерживать»: МакSим впервые высказалась о состоянии здоровья
40-летняя певица МакSим заявила, что ее организм перестал выдерживать большие нагрузки.
Фото: Starface.ru
40-летняя певица МакSим высказалась о своем состоянии после слухов о беременности и проблемах со здоровьем. Артистка сообщила, что организм перестал выдерживать большие нагрузки.
Исполнительница сообщила, что в данный момент восстанавливается. Певица считает, что «слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни».
Ситуация показала ей, что надо приводить организм в порядок.
«Он перестал выдерживать такие нагрузки», - призналась МакSим. Ее слова приводит сайт PROZVEZD.
Сейчас артистка «работает над своими физическими и эмоциональными чувствами». В чем заключается эта работа, не уточняется.
Певица планирует возобновить концертную деятельность осенью.
Напомним, выступления МакSим весной этого года заканчивались скандалами: артистка еле стояла на ногах, лицо было отекшим, а живот округлился, она не могла петь. Концертного директора стали упрекать в эксплуатации певицы.
Ранее мы писали, что МакSим задолжала налоговой более 1 млн рублей.