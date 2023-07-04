«Организм перестал выдерживать»: МакSим впервые высказалась о состоянии здоровья

40-летняя певица МакSим высказалась о своем состоянии после слухов о беременности и проблемах со здоровьем. Артистка сообщила, что организм перестал выдерживать большие нагрузки.

Исполнительница сообщила, что в данный момент восстанавливается. Певица считает, что «слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни».

Ситуация показала ей, что надо приводить организм в порядок.

«Он перестал выдерживать такие нагрузки», - призналась МакSим. Ее слова приводит сайт PROZVEZD.

Сейчас артистка «работает над своими физическими и эмоциональными чувствами». В чем заключается эта работа, не уточняется.

Певица планирует возобновить концертную деятельность осенью.

Напомним, выступления МакSим весной этого года заканчивались скандалами: артистка еле стояла на ногах, лицо было отекшим, а живот округлился, она не могла петь. Концертного директора стали упрекать в эксплуатации певицы.

Ранее мы писали, что МакSим задолжала налоговой более 1 млн рублей.