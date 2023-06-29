40-летняя певица МакSим задолжала ФНС более 1 миллиона рублей после скандальной отмены тура

В последнее время все внимание публики приковано к 40-летней певице МакSим. Дело в том, что в начале 2023 года у артистки должен был пройти гастрольный тур, однако воплотить задумку в реальность не удалось. Зрители, посетившие концерты, заявляли, что Марина Максимова была не в состоянии исполнять композиции и едва держалась на ногах. После инцидента знаменитость отменила свои выступления, объяснив подобное проблемами со здоровьем. Однако, как сообщает kp.ru, на этом несчастья для Марины не заканчиваются.

По информации СМИ, после отмены тура певица имеет трудности с финансами, поскольку гонорары за концерты — единственный источник дохода для нее. Артистка самостоятельно воспитывает двух дочерей, а ее школа искусств прибыли не приносит. Все это привело к тому, что сейчас Максимова находится в «черном списке» ФНС: певица задолжала более миллиона рублей. Если знаменитость не погасит долг, то у нее могут начаться более серьезные проблемы, в числе которых арест счетов и запрет на выезд из страны.

К слову, на данный момент ни Марина, ни ее официальные представители никак не комментировали подобное сообщение СМИ.

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