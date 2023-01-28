11:06, 28 января 2023
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«Организм не будет справляться»: Никиту Михалкова предупредили об угрозе жизни
«Организм не будет справляться»: угроза не покидает Никиту Михалкова.
Фото: starface
Ранее Никита Михалков лежал в реанимации с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Однако врачи подняли на ноги кинематографиста. Михалков находится уже дома, мечтая побыстрее вернуться к работе.
Врач насторожил семью Михалкова, отметив, что артисту необходима длительная реабилитация. Дело в том, что при активной нагрузке может вернуться одышка и кашель. Не исключено обострение болезней, так как «организм не будет справляться», рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
Специалист добавил, что для восстановления артисту необходим покой и забота близких.
Ранее мы писали, что друг Никиты Михалкова уточнил, в каком состоянии выписали режиссера.
Источник фото:starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги:
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