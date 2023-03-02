Организм начал сам себя съедать: доведенной до истощения Лизе Арзамасовой потребовалась помощь психиатров

Актриса Лиза Арзамасова в последнее время сильно похудела. Ее сын случайно снял худые руки 27-летней матери. Врач Людмила Лапа считает, что из-за недостатка веса у актрисы появился повод обратиться к психиатрам.

Специалист заявила, что из-за отдельных заболеваний и диет иногда наступает ситуация, когда организм начинает съедать сам себя. Снижение веса вызывают такие болезни, как сахарный диабет, онкология и другие.

Дополнительно важны сон, питание и отдых. «Если этого нет, начинаются нервное истощение, депрессия, на фоне чего происходит потеря веса», - утверждает врач.

По мнению Лапы, речь идет о случае Арзамасовой.

«Думаю, это как раз ситуация Арзамасовой. В таком случае человек не может и не хочет есть. Нужна помощь психиатров», - сказала она.

Недавно актриса призналась, что пережила настоящий стресс. Он был вызван тем, что в экстренном режиме Арзамасовой пришлось заменять заболевшего актера.