«Мы же коллеги»: Дмитрий Губерниев решил помириться с Ольгой Бузовой

Знаменитый журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился новой информацией об отношениях с телеведущей Ольгой Бузовой.

Напомним, несколько лет назад между двумя медийными персонами произошла публичная перепалка.

Губерниев в прямом эфире Матч ТВ начал подшучивать над экс-ведущей шоу «Дом-2», намекая на её алкоголизм и неспособность отличить литераторов от спортивных деятелей российского футбола.

Закончился эфир весьма драматично: Бузова не смогла сдержать эмоции и разрыдалась в прямом эфире. С тех пор общение между ней и Губерниевым по понятным причинам прекратилось, чтобы возобновиться в 2023 году.

«Мы уже, так сказать, на гребне нашего примирения. Надеюсь, с Олей в каких-нибудь совместных проектах принять участие. Мы же коллеги по работе», – цитирует мнение телеведущего News.ru.